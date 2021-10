Wanda Nara | la tuta di jeans è attillatissima | di profilo mostra curve da urlo

(Di giovedì 14 ottobre 2021)a Parigi incanta tutti con la sua straordinaria bellezza, l’attillatadimette in evidenza le sueesplosive, è bella da paura Sempre più bella e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

JuveLiveit : Calciomercato Juventus e Milan, bomba Icardi | L’annuncio dell’agente - Ma79Silvia : E comunque tutto sto chiacchiericcio nemmeno quando Wanda Nara ha lasciato Maxi Lopez per l'amico Icardi. Una manc… - carlosprime60 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara in piscina ????????????? - _userv : RT @Kobeesque: E' rimasta ancora amica di wanda nara che carina -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Continuano lo shooting fotografico ditra le vie di Parigi: la bella moglie di Icardi a colpi di immagini sta facendo venire un forte batticuore ai fan Non si arresta lo shooting fotografico diper le strade di ...Calciomercato Juventus tormentone Icardi: l'annuncio dell'agente in relazione al futuro dell'attaccante argentino. Anche la scorsa estate, Mauro Icardi è stato accostato con forza alla Juventus, prima ...Wanda Nara a Parigi incanta tutti con la sua straordinaria bellezza, l'attillata tuta di jeans mette in evidenza le sue curve esplosive, è bella da paura.Il ciclone Newcastle sta per abbattersi sul calcio e uno dei possibili acquisti è Mauro Icardi, gli arabi dovranno convincere Wanda Nara.