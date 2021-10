Viminale, si cambia. Come sarà la nuova Direzione cyber (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un altro tassello si aggiunge alla riforma della cyber-security italiana. Il Viminale di Luciana Lamorgese, al centro delle cronache per la gestione delle proteste violente in piazza, è pronto a cambiare volto. Uno schema di decreto del Presidente della Repubblica (n. 301) riorganizza gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del ministero. A scorrere il decreto, che ha ricevuto il parere positivo del Parlamento, si trova una prima grande novità: l’istituzione di una “Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica”. Come anticipato ad aprile da Formiche.net, la nuova Direzione cyber rientra in un riassetto del Dipartimento per la Pubblica già contenuto nel “Decreto rilancio” nel maggio del 2020. Si occuperà di tre ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un altro tassello si aggiunge alla riforma della-security italiana. Ildi Luciana Lamorgese, al centro delle cronache per la gestione delle proteste violente in piazza, è pronto are volto. Uno schema di decreto del Presidente della Repubblica (n. 301) riorganizza gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del ministero. A scorrere il decreto, che ha ricevuto il parere positivo del Parlamento, si trova una prima grande novità: l’istituzione di una “centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica”.anticipato ad aprile da Formiche.net, larientra in un riassetto del Dipartimento per la Pubblica già contenuto nel “Decreto rilancio” nel maggio del 2020. Si occuperà di tre ...

