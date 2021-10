Un aggiornamento dell’app Samsung Health fa infuriare alcuni utenti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un recente aggiornamento di Samsung Health è al centro di un'accesa discussione per come visualizza il grafico del battito cardiaco L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un recentediè al centro di un'accesa discussione per come visualizza il grafico del battito cardiaco L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Un aggiornamento dell’app Samsung Health fa infuriare alcuni utenti - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Con l'ultimo aggiornamento dell'app 'Stadia' per iOS sono stati introdotti i controlli touch. #Apple #Google #App #AppS… - Vittorino1806 : Con l'ultimo aggiornamento dell'app 'Stadia' per iOS sono stati introdotti i controlli touch. #Apple #Google #App… - CatelloAlvino : @ilpost vorrei tanto abbonarmi per i podcast ma la vostra app non e' compatibile con Apple CarPlay e mi costringe a… - Vittorino1806 : Con l'ultimo aggiornamento dell'app 'Supporto Apple' è possibile richiedere una Sostituzione Express direttamente a… -