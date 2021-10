Ultime Notizie Roma del 14-10-2021 ore 20:10 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione di apertura l’obbligo del Green pass per i lavoratori che domani dovranno esibire il certificato verde timoni soprattutto per una possibile paralisi di alcune parti con conseguente causa per il trasporto delle merci il passé riverserà sulla testa delle imprese di autotrasporto più di 70 milioni al giorno è il calcolo di trasportounito secondo cui i maggiori costi deriveranno dalla mancata produttività degli autisti che non c’erano più impiegabili e non sostituibili per carenza di personale secondo il segretario generale Maurizio Longo mancheranno all’appello circa 80mila conducenti dei seguiti su 98 mila imprese iscritte all’albo ciò determinerà ritardi delle consegne circa 320000 ore al giorno in più rispetto allo standard quotidiano siamo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione di apertura l’obbligo del Green pass per i lavoratori che domani dovranno esibire il certificato verde timoni soprattutto per una possibile paralisi di alcune parti con conseguente causa per il trasporto delle merci il passé riverserà sulla testa delle imprese di autotrasporto più di 70 milioni al giorno è il calcolo di trasportounito secondo cui i maggiori costi deriveranno dalla mancata produttività degli autisti che non c’erano più impiegabili e non sostituibili per carenza di personale secondo il segretario generale Maurizio Longo mancheranno all’appello circa 80mila conducenti dei seguiti su 98 mila imprese iscritte all’albo ciò determinerà ritardi delle consegne circa 320000 ore al giorno in più rispetto allo standard quotidiano siamo ...

