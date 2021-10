Ultime Notizie Roma del 14-10-2021 ore 11:10 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio Italia rischio blocco domani contro l’obbligo di Green pass ce l’hanno in particolare per quello dei porti enunciato Trieste dove su 950 lavoratori il 40% non ha il certificato ve stretta di eliminare che allerta i servizi di sicurezza e dispone di un attento monitoraggio degli ambienti più rischi o comprese chat Social la vaccinazione supera Comunque la soglia del 80% altro fronte quello degli autotrasportatori e quelli stranieri potranno venire in Italia senza di Green Park e sarà Invece in posta le imprese italiane aggiunge stiamo valutando di invitare le imprese a fermare i camion dice il presidente di con trasporto con Commercio Paolo un uomo armato di Arco e Frecce ha ucciso 5 persone e ne ha ferite altre due ieri sera Converse nel sud-est della Norvegia l’ho reso ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio Italia rischio blocco domani contro l’obbligo di Green pass ce l’hanno in particolare per quello dei porti enunciato Trieste dove su 950 lavoratori il 40% non ha il certificato ve stretta di eliminare che allerta i servizi di sicurezza e dispone di un attento monitoraggio degli ambienti più rischi o comprese chat Social la vaccinazione supera Comunque la soglia del 80% altro fronte quello degli autotrasportatori e quelli stranieri potranno venire in Italia senza di Green Park e sarà Invece in posta le imprese italiane aggiunge stiamo valutando di invitare le imprese a fermare i camion dice il presidente di con trasporto con Commercio Paolo un uomo armato di Arco e Frecce ha ucciso 5 persone e ne ha ferite altre due ieri sera Converse nel sud-est della Norvegia l’ho reso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - marcotravaglio : BALL-OTTAGGI | Ultime notizie dal magico mondo degli esperti [Il mio editoriale di oggi - - fanpage : Entrambi non vaccinati - cremaonline : #Quintano: domenica la festa del ringraziamento in agricoltura clicca il link per i dettagli… - ViViCentro : Prosegue la campagna di controllo da parte dei Carabinieri NAS sul rispetto dell’obbligo del green pass per l’acces… -