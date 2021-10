“Star in the star”: stasera su Canale 5 va in onda la finale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5 appuntamento con la finale di star in the star, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e Luca Laurenti, che hanno indossato rispettivamente i panni di Pino Daniele e Claudio Baglioni, saranno quattro le leggende a sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria finale: Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina. I concorrenti, nel corso della puntata, si sfideranno in diverse manche, proporranno un medley delle canzoni che hanno contraddistinto il loro percorso a star in the star e duetteranno con grandi nomi del panorama musicale italiano: Anna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre in prima serata su5 appuntamento con ladiin the, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e Luca Laurenti, che hanno indossato rispettivamente i panni di Pino Daniele e Claudio Baglioni, saranno quattro le leggende a sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria: Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina. I concorrenti, nel corso della puntata, si sfideranno in diverse manche, proporranno un medley delle canzoni che hanno contraddistinto il loro percorso ain thee duetteranno con grandi nomi del panorama musicale italiano: Anna ...

