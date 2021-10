Silvestri | “Dovevamo avere due punti in più | col Bologna sarà una battaglia”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Marco, portiere dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club fiulano per fare il punto della situazione in casa bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni: “In queste due settimane abbiamo lavorato bene. Siamo pronti ad affrontare ile sono contento che la gara si svolgerà qui allo stadio. Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi per poter tornare alla vittoria. Ilè un’ottima squadra e cidare. Difesa a quattro? Io penso che il Mister sappia bene cosa fare per farci entrare in campo nel modo migliore. Da dietro posso dire che sono pronto a gestire la difesa sia a quattro sia a tre e che tutti i difensori sono pronti a giocare sia a quattro sia a tre quindi, a mio avviso, nonun problema. La classifica? ...

