“Sara non c’è più”. Era in coma da tre anni, il malore improvviso dopo la cena di San Valentino (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ha lottato per tre anni in un letto di ospedale e ora il cuore di Sara ha smesso di battere. A 53 anni è deceduta dopo aver trascorso tutto questo periodo di tempo in coma. Era stata colpita da un gravissimo malore e non si è mai più ripresa, nonostante le cure dei medici. Un dolore enorme per la sua famiglia e in particolare per suo marito, che insieme a lei e ad altri soci gestiva una pizzeria. Per questa ragione i coniugi erano molto conosciuti e apprezzati in tutta la loro zona. Ciò che la rappresentava maggiormente era il suo splendido sorriso, sempre stampato sul suo volto. Con i clienti e con tutte le persone che conosceva sfoggiava dunque un atteggiamento molto accogliente, quindi è sempre stata apprezzata per questo suo modo di essere. La 53enne adorava infatti avere ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ha lottato per trein un letto di ospedale e ora il cuore diha smesso di battere. A 53è decedutaaver trascorso tutto questo periodo di tempo in. Era stata colpita da un gravissimoe non si è mai più ripresa, nonostante le cure dei medici. Un dolore enorme per la sua famiglia e in particolare per suo marito, che insieme a lei e ad altri soci gestiva una pizzeria. Per questa ragione i coniugi erano molto conosciuti e apprezzati in tutta la loro zona. Ciò che la rappresentava maggiormente era il suo splendido sorriso, sempre stampato sul suo volto. Con i clienti e con tutte le persone che conosceva sfoggiava dunque un atteggiamento molto accogliente, quindi è sempre stata apprezzata per questo suo modo di essere. La 53enne adorava infatti avere ...

Advertising

ladyonorato : Chi accoglierà i lavoratori senza #greenpass al lavoro sarà un giorno fiero di raccontarlo ai propri figli e nipoti… - CarloCalenda : Consolati pensando a me Laura. Abbiamo preso più di tutte le liste del M5S in Italia, il partito lo abbiamo già e v… - Radio1Rai : ??#GreenPass I portuali di #Trieste confermano il blocco di venerdì se non sarà tolto l'obbligo di certificazione. L… - kattolikamente : RT @pbecchi: Draghi non tornerà sui suoi passi, ma nel suo governo ci sono due forze, M5s e Lega, che potrebbero far sentire la loro voce.… - pazienza1970 : RT @stefigasparini: La consegna del #tapiro ad #AmbraAngiolini è il segno ignobile di quanto il maschilismo e il sessismo siano ancora trop… -