Rimpianto Jannik | Potevo vincere ma non mi sentivo bene sulla palla

(Di giovedì 14 ottobre 2021) "anche io, ma in campo non avevo buone sensazioni. Non mi, era come se non riuscissi a muovermi". Dopo la sconfitta agli ottavi di finale nel Masters 1000 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rimpianto Jannik

Tiscali.it

Con Casper Ruud, Felix Auger - Aliassime eSinner, la corsa è vivissima e per nulla scontata. Ildella semifinale persa con Matteo Berrettini non ha cambiato nulla, in termini di ...Cominciamo col dire perché sì, perchéha tutte le carte in regola per approdare a Torino. La ... magari associandola alla parola. Che poi in realtà sarebbe unrelativo, visto ...Alexander Zverev batte per la prima volta Andy Murray. Partita non straordinaria, ma con un retrogusto piccante ...TENNIS – Si è rivelato una vera e propria bestia nera Taylor Fritz per il tennis maschile azzurro durante l’edizione 2021 del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo aver eliminato Matteo Berrettini infatt ...