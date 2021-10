Rampelli: «Gualtieri non regge la sfida. Ecco perché parlano solo di fascismo. E usano l’estrema destra» (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Dal primo faccia a faccia televisivo tra i due candidati sindaco di Roma Michetti e Gualtieri ospiti di Bruno Vespa a ‘Porta a porta’ si capisce perfettamente il motivo per cui da un mese si parla di fascismo”. Parola di Fabio Rampelli che all’indomani della prima sfida televisiva tra i due sfidanti al Campidoglio punta i riflettori sulla pessima performance dell’ex ministro dell’Economia del governo Conte. Costretto questa volta a parlare di Roma e non di pregiudiziali ideologiche sugli avversari. Rampelli: Ecco perché il Pd parla solo di fascismo “Sui temi amministrativi, sui progetti per la capitale, sulla credibilità delle persone e sulla loro empatia Gualtieri non regge la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Dal primo faccia a faccia televisivo tra i due candidati sindaco di Roma Michetti eospiti di Bruno Vespa a ‘Porta a porta’ si capisce perfettamente il motivo per cui da un mese si parla di”. Parola di Fabioche all’indomani della primatelevisiva tra i duenti al Campidoglio punta i riflettori sulla pessima performance dell’ex ministro dell’Economia del governo Conte. Costretto questa volta a parlare di Roma e non di pregiudiziali ideologiche sugli avversari.il Pd parladi“Sui temi amministrativi, sui progetti per la capitale, sulla credibilità delle persone e sulla loro empatianonla ...

