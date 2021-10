Pochettino | ' Il Pallone d' Oro io lo darei a Messi'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Mauriciosostiene Leo. Secondo l'allenatore argentino del PSG, la 'Pulce' "merita ild'Oro (sarebbe il settimo in carriera)". "Senza dubbio glielo assegnerei - spiega ...

Secondo l'allenatore argentino del PSG, la 'Pulce' "merita ild'Oro (sarebbe il settimo in carriera)". "Senza dubbio glielo assegnerei - spiega, in un'intervista a Cope - . Lo ...... ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!'Kylian è al livello di Messi e Cristiano Ronaldo', assicura. E sull'ex Barcellona aggiunge: 'Ild'Oro dovrebbe andare a lui, con Lewandowski e ...Pochettino: «PSG fuorilegge? Ma se siamo quelli che spendono di meno…». Le dichiarazioni del tecnico del PSG Intervistato da Cadena Cope, Mauricio Pochettino ha parlato a tutto tondo del suo PSG, incl ...(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Mauricio Pochettino sostiene Leo Messi. Secondo l’allenatore argentino del PSG, la ‘Pulce’ “merita il Pallone d’Oro (sarebbe il settimo in carriera)”. “Senza dubbio glielo asse ...