Pensioni 2022 | l’idea della doppia uscita anticipata dai 63 anni

(Di giovedì 14 ottobre 2021)verso la riforma nelcon l’ipotesi del doppio canale dia partire da 63di età e la proroga dell’Ape sociale in tandem per i lavoratori che vivono situazioni di disagio. I tecnici sono al lavoro sulla possibilità di garantire maggiore flessibilità previdenziale, mantenendo l’attenzione sulla tenuta dei conti pubblici. In queste ore ha quindi ripreso forza la proposta del presidente Inps Pasquale Tridico. Alla base della possibilità di ottenere l’assegno anticipato a partire dai 63di età e con 20di versamenti. Ma solo per quanto concerne la quota contributiva. L’assegno dovrebbe inoltre essere erogato solo nel caso in cui non risulti troppo basso, con un moltiplicatore legato alla pensione minima....

Per la riformasi fa strada l'opzione del pensionamento flessibile con uscita a 63 anni. Il progetto, già avanzato dal Inps la scorsa estate nell'ambito della riforma per sostituire quota 100, ha preso ...Chi è soggetto al calcolo contributivo Non tutte lericadono nel calcolo contributivo, ...99785, che porterebbe ad una riduzione del montante contributivo(valore inferiore a 1). La ...In attesa che il Governo vari la riforma delle pensioni, le modalità d’uscita dal mondo del lavoro rimangono le stesse. I percorsi per andare in pensione ...Tutti in pensione a 63 anni. Ecco come funzionerebbe quota 63 proposta dal Inps per la riforma pensioni 2022. In pensione con quota 63 per tutti. La riforma pensioni 2022 ...