Pasqual su Vlahovic | “Dare la colpa solo al procuratore è come nascondersi dietro ad un dito”

Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, ha commentato a Radio Toscana la situazione attuale in casa viola. Ecco le sue parole: "Ho seguito molto bene Sottil quando seguivo l'Italia Under 21. Prima che si infortunasse a Cagliari aveva fatto vedere ottime cose. La Fiorentina ha fatto benissimo a rinnovargli il contratto. I terzini storicamente sono sempre stati criticati a Firenze ma se Biraghi è stato nominato capitano ci sarà un motivo. Su Vlahovic dico soltanto che Dare la colpa solo al procuratore è come nascondersi dietro ad un dito".

