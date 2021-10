Palestre | Biancardi | “Non ci sarà aumento dei canoni di locazione”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Amministrazione Provinciale, come ha sempre fatto, garantirà l’utilizzo delledegli istituti superiori per consentire lo svolgimento di attività sportive extrascolastiche, nel rispetto delle indicazioni normative e dei regolamenti interni, e fatte salve le esigenze didattiche. E, soprattutto, è questa l’occasione per segnalare che non ci saranno aumenti deidi fitto”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Domenico, in relazione all’affidamento per determinate ore al giorno alle associazioni e società sportive dilettantistiche che fanno richiesta di utilizzo delledi competenza dell’ente per la pratica delle diverse discipline sportive. “Finalmente – sottolinea il presidente-, pur con la massima prudenza, ci stiamo ...