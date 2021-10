Obbligo del Green pass, code per i tamponi: farmacie prese d'assalto (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Al momento ci sono code davanti alla farmacia. E' così da stamattina: finora, che sono da poco trascorse le 17, avremmo fatto 200 tamponi circa e ci sono almeno un'ottantina di persone ancora in coda ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Al momento ci sonodavanti alla farmacia. E' così da stamattina: finora, che sono da poco trascorse le 17, avremmo fatto 200circa e ci sono almeno un'ottantina di persone ancora in coda ...

BentivogliMarco : Nelle prossime 48h chi pesca nel torbido farà di tutto per far saltare i nervi. Come se l'obbligo del #greenpass… - SkyTG24 : 'Il #Senato si è adeguato alla normativa generale sull'obbligo del #GreenPass' - HuffPostItalia : 'L'obbligo di green pass ricorda i gerarchi nazisti'. La lezione del prof di Napoli - EmilioBerettaF1 : Green Pass, portuali di Trieste: 'Pronti a discutere se slitta obbligo al 30 ottobre' - TsFa30428176 : RT @RadioGenova: Roma contro l'obbligo del passaporto sanitario: 'Draghi, Draghi, vaffanculo!' -