La serie sudcoreana Squid game racconta molto della nostra epoca (Di giovedì 14 ottobre 2021) Siamo davanti a un incontro tra la capacità sudcoreana di raccontare storie di portata universale e la forza di Netflix. Il ruolo sudcoreano nella regione fa sì che la serie abbia tutto ciò che serve per trovare spazio in una rubrica geopolitica. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Siamo davanti a un incontro tra la capacitàdire storie di portata universale e la forza di Netflix. Il ruolo sudcoreano nella regione fa sì che laabbia tutto ciò che serve per trovare spazio in una rubrica geopolitica. Leggi

Advertising

sole24ore : #Netflix, tutti pazzi per “Squid Game”, la serie sudcoreana che sta conquistato il mondo. Quanto costano all'Italia… - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#COREA DEL SUD ???? La serie TV sudcoreana #SquidGame è già stata vista da 111 milioni di famiglie in un mese: per la piat… - Asiablog_it : ??#COREA DEL SUD ???? La serie TV sudcoreana #SquidGame è già stata vista da 111 milioni di famiglie in un mese: per… - CdT_Online : Vero e proprio fenomeno cult, la serie sudcoreana ha attirato 111 milioni di fan dal suo debutto - RSInews : Squid Game sorpassa Bridgerton - La serie sudcoreana, vero e proprio fenomeno cult già oltre i confini asiatici, è… -