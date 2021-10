La foto di queste persone su un ponte non è stata scattata in Italia nel 2021 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 13 ottobre 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una grande folla sopra un ponte. L’immagine è accompagnata da un commento scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si legge: «Genova oggi mercoledì 13 ottobre 2021». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. La foto oggetto di verifica non è stata scattata in Italia il 13 ottobre 2021. L’immagine mostra in realtà un momento della Street parade, festival annuale della musica elettronica e techno, tenutasi a Zurigo (Svizzera) l’11 agosto 2018, come si può verificare qui e qui. L'articolo proviene da Facta. Leggi su facta.news (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 13 ottobresu Facebook èpubblicata unache mostra una grande folla sopra un. L’immagine è accompagnata da un commento scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si legge: «Genova oggi mercoledì 13 ottobre». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Laoggetto di verifica non èinil 13 ottobre. L’immagine mostra in realtà un momento della Street parade, festival annuale della musica elettronica e techno, tenutasi a Zurigo (Svizzera) l’11 agosto 2018, come si può verificare qui e qui. L'articolo proviene da Facta.

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - GiuliaSalemi93 : Debolissima per queste foto ???? - emergenzavvf : Anche le sedi dei #vigilidelfuoco si sono illuminate di verde per la giornata mondiale della Pandas-Pans BGE: “verd… - iosonoestanca : RT @federicapaparo: A me purtroppo di quell’articolo non frega niente ma di queste foto si. Fate una cosa buona e tiratele fuori in HD. C… - kappaTI : RT @Cinziasca68: @kappaTI Senti, io sto sempre a dieta, vedere queste foto mi devasta -