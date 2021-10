Ita: Gualtieri, 'governo si impegni per no licenziamenti' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Ita ora deve essere lanciata ma vanno compiute le scelte giuste. Il governo si deve impegnare per gli ammortizzatori sociali fino al 2025 e l'obiettivo deve essere zero licenziamenti. È importante che si rispetti il contratto collettivo nazionale, condivido le richieste dei sindacati". Così Roberto Gualtieri al confronto con Enrico Michetti su Sky Tg24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Ita ora deve essere lanciata ma vanno compiute le scelte giuste. Ilsi deve impegnare per gli ammortizzatori sociali fino al 2025 e l'obiettivo deve essere zero. È importante che si rispetti il contratto collettivo nazionale, condivido le richieste dei sindacati". Così Robertoal confronto con Enrico Michetti su Sky Tg24.

Advertising

TV7Benevento : Ita: Gualtieri, 'governo si impegni per no licenziamenti'... - Mauro73432329 : - Lawrence5688 : @Patriota_ITA_ Gente di sinistra che però continua a dare il voto a gente come #gualtieri - Mauro73432329 : - Mauro73432329 : -