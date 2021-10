Inverno estremo | cresce l’attesa per la stagione invernale

(Di giovedì 14 ottobre 2021): siamo giunti in quel periodo dell’anno dove si attendono delle conferme meteo per laSiamo giunti in quel periodo dell’anno durante il quale diventa imprescindibile osservare certe dinamiche atmosferiche. Dinamiche che, come vedremo, potranno avere ingenti ripercussioni sull’andamento di un’intera, forse anche di unae mezzo se consideriamo quel che

Ultime Notizie dalla rete : Inverno estremo

Un nuovo studio americano mostra che un aumento del meteo invernale estremo in alcune parti del nostro Emisfero è collegato al riscaldamento accelerato dell'Artico. Il freddo di questi giorni lascerà spazio ad un potente anticiclone che sarà protagonista nella prossima settimana, con ritorno del ...