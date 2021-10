Il Newcastle fa sul serio per un giocatore del Milan! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il nuovo Newscastle del ricchissimo fondo arabo Pif sembra voler fare sul serio per un giocatore del Milan. La dirigenza inglese sembrerebbe intenzionata a mettere sul piatto parecchi soldi per uno degli uomini perno di Stefano Pioli. Pioli, Milan, mercato Il giocatore nel dettaglio Il calciatore in questione è Fikayo Tomori. Il difensore classe 1997 del Milan sarebbe presente sul taccuino della nuova proprietà inglese che vorrebbe affidare la panchina a Lampard che di Tomori ne è innamorato. Il Milan, tuttavia, non sembra intenzionato a privarsene. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli sa come sostituire Theo Hernandez! LEGGI ANCHE: Milan, derby spagnolo per un pilastro rossonero! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il nuovo Newscastle del ricchissimo fondo arabo Pif sembra voler fare sulper undel Milan. La dirigenza inglese sembrerebbe intenzionata a mettere sul piatto parecchi soldi per uno degli uomini perno di Stefano Pioli. Pioli, Milan, mercato Ilnel dettaglio Il calciatore in questione è Fikayo Tomori. Il difensore classe 1997 del Milan sarebbe presente sul taccuino della nuova proprietà inglese che vorrebbe affidare la panchina a Lampard che di Tomori ne è innamorato. Il Milan, tuttavia, non sembra intenzionato a privarsene. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli sa come sostituire Theo Hernandez! LEGGI ANCHE: Milan, derby spagnolo per un pilastro rossonero! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle sul Juventus, possibile offerta di un triennale da parte del Newcastle per Ramsey La società inglese è stata da poco bacquistata da un fondo saudita ed è pronta a investire in maniera decisa sul mercato. Secondo la stampa spagnola ci sarebbe già stato un contatto fra il Newcastle ...

Inter, il fondo Pif interessato al club, ma Suning non vorrebbe vendere Milano, 14 ottobre 2021 " Il fondo Pif , ovvero Public Investment Fund, che appartiene al principe saudita Mohammed Bin Salman , fa sul serio. Dopo l'acquisto del Newcastle, i sauditi sarebbero tornati alla carica con l'Inter e Suning , dopo che qualche mese fa i colloqui erano partiti prima che il colosso cinese facesse ...

Il Newcastle all’Arabia Saudita: così la triade del petrolio si è ricomposta anche nel calcio Il Fatto Quotidiano Il Newcastle metti gli occhi sul giocatore del Milan: le ultime Fikayo Tomori, arrivato in rossonero in prestito lo scorso gennaio e poi riscattato a giugno, ha convinto in pochi mesi l'intero ambiente milanista e non ...

Dall’Inghilterra: il rossonero tra i primi obiettivi del Newcastle Secondo quanto riportato dal The Sun, i Magpies hanno puntato il difensore del Milan per il piano di rinforzamento. Piace molto a Lampard.

