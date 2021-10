Il Foglio cerca stagisti bravi con grafica | video | social

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Per la redazione di Roma stiamondo alcuni. Cerchiamo persone che, oltre a essere interessate a lavorare per il nostro quotidiano online, abbiano una conoscenza base di programmi die montaggio(per esempio Photoshop e Premiere) ed esperienza dinetwork. Se sei interessato, puoi mandare entro il 25 ottobre il tuo CV e venti righe di presentazione a stage@il.it. I preselezionati saranno ricontattati.

