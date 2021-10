I precedenti | la conversione all’Islam | i presunti problemi mentali | chi è Espen Andersen Brathen | l’attentatore di Konsberg – Il video

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La sera del 13 ottobre, alle ore 18:13, un uomo si è presentato armato di arco e frecce presso un negozio di alimentari di, in Norvegia. Avrebbe ferito due persone e ucciso almeno 5 persone tra i 50 e i 70 anni di età, ma non si conosce il numero preciso dato che la Polizia non ha tutt’ora diramato il bilancio esatto delle vittime. L’uomo è stato arrestato alle ore 18:47 e portato dagli agenti presso il centro detentivo di Drammen. Sui social sono circolati diversi nomi, compreso un falso “Rainer Winklarson” (ne parliamo qui), mentre nel pomeriggio del 14 ottobre la sua identità è stata rivelata: si tratta del 37enne daneseBråthen, residente in Norvegia da diversi anni.per furto e droga Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali,risulta essere ...

L'uomo ha diversi precedenti, in particolare arresti per piccole quantità di droga e nel 2020 era stato arrestato per furto. Le autorità hanno confermato che il sospetto aveva attirato l'attenzione della polizia per la sua conversione all'Islam.