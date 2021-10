Green Pass, scatta l'obbligo ma regole poco chiare Rischiano multe anche rider, tassisti, autonomi e... (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura, per questo il governo da domani farà scattare l'obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Ma sulle regole da seguire - si legge sul Corriere della Sera - ci sono ancora diversi dubbi, non sono chiare la gestione di chi lavora da casa e le linee guida per gli autonomi. "anche chi fa lavoro agile in smart working, deve essere... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura, per questo il governo da domani faràre l'delin tutti i luoghi di lavoro. Ma sulleda seguire - si legge sul Corriere della Sera - ci sono ancora diversi dubbi, non sonola gestione di chi lavora da casa e le linee guida per gli. "chi fa lavoro agile in smart working, deve essere... Segui su affaritaliani.it

