Ginnastica | Mondiali 2021 | la formazione dell’Italia Anelli per Lodadio e Maresca | Macchini alla sbarra | Bartolini si triplica

Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica maschile, ha comunicato la formazione dell'Italia per gli imminenti Mondiali 2021, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 aprile. Marco Lodadio e Salvatore Maresca si esibiranno agli Anelli: il romano insegue il terzo alloro iridato consecutivo dopo il bronzo del 2018 e l'argento del 2019; il campano debutta in questa competizione e punta a un colpaccio come fece agli ultimi Europei dove si tinse di bronzo. Nicola Bartolini, spettacolare terzo al corpo libero durante la rassegna continentale in primavera, insegue la finale di specialità sull'attrezzo di riferimento, ma lo vedremo all'opera anche al volteggio e al cavallo con maniglie.

