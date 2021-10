GF Vip | Serena Enardu commenta a lancia una frecciata al veleno alla Trevisan | “non mi nomina mai perchè …

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Durante la puntata del Grande fratello vip in cui Pago è andato a trovare Mirianala mamma del suo bambino, Nicola, i telespettatori si sono molto commossi per le parole che lui le ha detto tanto che anche Signorini ha proposto ai due di tornare insiemesono bellissimi. Ma poi, da casa, a guardare la puntata c’era anche la ex compagna di Pago,che ha detto la sua su ciò che ha visto. Vediamo cosa è accaduto.parla di Pago e MirianaDopo la puntata del Grande fratello vip,ha fatto una diretta su Instagram, dicendo che quello che ha visto è stato un confronto molto bello e hato così: “Da parte di Pago c’è stato un vero gesto di amore”. E poiha anche voluto ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Serena

Enardu commenta l'incontro tra Miriana Trevisan e Pago Rispondendo alle curiosità dei fan,Enardu ha commentato l'incontro al GFtra Pago e Miriana : "Da parte di Pago c'è stato un ...In molti aspettavano la reazione dial confronto che i due ex coniugi hanno avuto nella Casa di Cinecittà ed ecco che oggi accontenta tutti L'articolo GF, Pago e Miriana: la Enardu rompe il silenzio, non manca la frecciata ...“Io soffro di una malattia per cui ho problemi ad avere figli, tante donne hanno problemi. Guenda Goria ha recentemente commentato a Casa Chi l’ultima puntata del GF Vip, criticando l’incursione di Ve ...Il pomeriggio trascorre serenamente in Casa e, in attesa della cena, i VIP si intrattengono in varie attività. Carmen è impegnata nella preparazione della cena e contemporaneamente Sophie pensa al dol ...