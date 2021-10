Forza Nuova va sciolta? Si creerebbero vittime laddove non esistono. Parla Ainis (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Pd, assieme a 5 Stelle e sodali, chiede a gran voce lo scioglimento di Forza Nuova. Il centrodestra rilancia con una mozione nella quale si chiede di colpire tutti i movimenti eversivi di qualsivoglia ispirazione politica. Dopo gli attacchi alla sede della Cgil di Roma e gli scontri di piazza alla manifestazione no green pass dei giorni scorsi, la politica e, di riflesso, il Paese, sono tornati a dividersi in tifoserie. Ma, siamo sicuri che per contrastare i rigurgiti neofascisti sia conveniente sciogliere una formazione come Forza Nuova? Lo abbiamo chiesto a Michele Ainis, costituzionalista e scrittore. Professor Ainis, cosa comporterebbe la dissoluzione di Forza Nuova? Il rischio più concreto che personalmente intravedo è un’inversione di ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Pd, assieme a 5 Stelle e sodali, chiede a gran voce lo scioglimento di. Il centrodestra rilancia con una mozione nella quale si chiede di colpire tutti i movimenti eversivi di qualsivoglia ispirazione politica. Dopo gli attacchi alla sede della Cgil di Roma e gli scontri di piazza alla manifestazione no green pass dei giorni scorsi, la politica e, di riflesso, il Paese, sono tornati a dividersi in tifoserie. Ma, siamo sicuri che per contrastare i rigurgiti neofascisti sia conveniente sciogliere una formazione come? Lo abbiamo chiesto a Michele, costituzionalista e scrittore. Professor, cosa comporterebbe la dissoluzione di? Il rischio più concreto che personalmente intravedo è un’inversione di ...

