Fiori d’arancio per Paolo Pretelli e Giulia Salemi. Dove avverrà la proposta? (Di giovedì 14 ottobre 2021) La relazione tra PierPaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra andare a gonfie vele. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne abbia deciso di chiedere la mano alla sua fidanzata. Anche se non c’è alcuna conferma ufficiale, la proposta di matrimonio potrebbe arrivare durante la diretta di Tale e Quale Show. Se ciò si rivelasse vero, sarebbe una bellissima sorpresa per Giulia che, fin dall’inizio, non ha mai nascosto la forte attrazione per PierPaolo. I fan più affezionati ricorderanno che il loro amore è sbocciato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Non stanno insieme da molto in quanto a breve festeggeranno il loro primo anniversario ma, fino ad ora, è evidente che niente sia riuscito a dividerli. Potrebbe ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 ottobre 2021) La relazione tra Piersembra andare a gonfie vele. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne abbia deciso di chiedere la mano alla sua fidanzata. Anche se non c’è alcuna conferma ufficiale, ladi matrimonio potrebbe arrivare durante la diretta di Tale e Quale Show. Se ciò si rivelasse vero, sarebbe una bellissima sorpresa perche, fin dall’inizio, non ha mai nascosto la forte attrazione per Pier. I fan più affezionati ricorderanno che il loro amore è sbocciato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Non stanno insieme da molto in quanto a breve festeggeranno il loro primo anniversario ma, fino ad ora, è evidente che niente sia riuscito a dividerli. Potrebbe ...

Advertising

tuttopuntotv : Fiori d’arancio per Paolo Pretelli e Giulia Salemi. Dove avverrà la proposta? - ReggioPress : Federica Pellegrini pronta ai fiori d’arancio con Matteo Giunta? - ReggioPress : Federica Pellegrini pronta ai fiori d’arancio con Matteo Giunta? - holdenboerina : @michelataxistro ma ... fiori d'arancio?! bella Michela!!! ?????? congratulations! - Fabiana34864387 : un dolce anche per loro.. tipo il biancomangiare (latte di capra sardo con agar agar in un pentolino , dall'ebolliz… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiori d’arancio Fiori d'arancio: 4 coppiè verso il "sì" QuiAntella.it