Fan di Alessandra Amoroso siete pronti per l’instore tour di Tutto accade? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Con più di due milioni e mezzo di copie vendute in carriera, Alessandra Amoroso è la cantante di maggior successo tra i talenti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Il 22 ottobre esce Tutto accade, il suo nono album. A partire dal 14 ottobre è possibile pre-acquistarlo nei centri commerciali (presso il punto vendita MediaWorld), mentre negli store Feltrinelli e Juke Box è disponibile già dall’11 ottobre. Con l’acquisto del disco si ottiene anche il pass per gli eventi instore che la cantante terrà dopo l’uscita dell’album. Per presentare il suo ultimo lavoro, infatti, Alessandra Amoroso torna finalmente a incontrare i fan in tutta Italia, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. “Il mio desiderio è, oggi come sempre, quello di riuscire a condividere la musica, ancora una ... Leggi su diredonna (Di giovedì 14 ottobre 2021) Con più di due milioni e mezzo di copie vendute in carriera,è la cantante di maggior successo tra i talenti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Il 22 ottobre esce, il suo nono album. A partire dal 14 ottobre è possibile pre-acquistarlo nei centri commerciali (presso il punto vendita MediaWorld), mentre negli store Feltrinelli e Juke Box è disponibile già dall’11 ottobre. Con l’acquisto del disco si ottiene anche il pass per gli eventi instore che la cantante terrà dopo l’uscita dell’album. Per presentare il suo ultimo lavoro, infatti,torna finalmente a incontrare i fan in tutta Italia, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. “Il mio desiderio è, oggi come sempre, quello di riuscire a condividere la musica, ancora una ...

Advertising

RadioItalia : Alessandra Amoroso incontrerà i suoi fan per presentare il nuovo album 'Tutto accade', in uscita il 22 ottobre!… - ferropausini : Settimana prossima: annuncio Tiziano, annuncio Laura, Claudia registra il live a Radio Italia ed esce il disco di A… - robertachellini : RT @OptiMagazine: L'instore tour di #AlessandraAmoroso per Tutto Accade: gli eventi firmacopie con i fan - robertachellini : RT @RadioItalia: Alessandra Amoroso incontrerà i suoi fan per presentare il nuovo album 'Tutto accade', in uscita il 22 ottobre! @AmorosoO… - anitaonfiree : RT @RadioItalia: Alessandra Amoroso incontrerà i suoi fan per presentare il nuovo album 'Tutto accade', in uscita il 22 ottobre! @AmorosoO… -