Domeniche bestiali – Trentino, le capre fanno invasione di campo. In Piemonte c'è chi chiede all'arbitro di "segnare espulso" il compagno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tanta voglia di andare in campo. Sì, e probabilmente anche tanta voglia di finire su questa rubrica quella che spinge calciatori dilettanti e non solo (soprattutto non solo come vedremo) a tirar fuori il meglio (a seconda del taglio) di sé pur di vedere il proprio nome o il proprio identificativo all'anagrafe animale comparire tra queste righe bucoliche, a tratti agresti e che cozzano un po' con le nuove tecnologie. Non c'è fretta: siamo appena ripartiti, staremo assieme a lungo…o almeno si spera. L'ARIETE DELLA SQUADRA Come detto la voglia di campo è tanta, tantissima. A costo di fare invasione. E così a Scurelle, in Trentino, si è dovuta fermare l'amichevole tra la squadra Juniores del Telve (e ringraziamo la società per averci concesso le immagini) e gli Allievi dell'Ortigaralefre. Il motivo? Un gruppo di ...

