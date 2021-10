Come imprese e governo possono evitare di trasformare il green pass in una puntata di Squid game (Di giovedì 14 ottobre 2021) green pass o “Squid game”? Le notizie raccolte nella giornata di ieri ci confermano che ci sono buone ragioni per essere preoccupati rispetto alla trasformazione del green pass in uno strumento indispensabile per andare al lavoro e dunque ricevere un salario. Le notizie non confortanti sono quelle che arrivano dal porto di Genova (sciopero in corso), sono quelle che arrivano dal porto di Gioia Tauro (sciopero annunciato), sono quelle che arrivano dagli autotrasportatori (sciopero annunciato) e sono quelle che infine arrivano dal mondo della scuola, dove alcuni sindacati hanno annunciato uno sciopero generale tra il 15 e il 20 ottobre. E’ possibile, Come ha auspicato ieri il Foglio, che il governo affronti i prossimi giorni con un approccio flessibile, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021)o “”? Le notizie raccolte nella giornata di ieri ci confermano che ci sono buone ragioni per essere preoccupati rispetto alla trasformazione delin uno strumento indispensabile per andare al lavoro e dunque ricevere un salario. Le notizie non confortanti sono quelle che arrivano dal porto di Genova (sciopero in corso), sono quelle che arrivano dal porto di Gioia Tauro (sciopero annunciato), sono quelle che arrivano dagli autotrasportatori (sciopero annunciato) e sono quelle che infine arrivano dal mondo della scuola, dove alcuni sindacati hanno annunciato uno sciopero generale tra il 15 e il 20 ottobre. E’ possibile,ha auspicato ieri il Foglio, che ilaffronti i prossimi giorni con un approccio flessibile, ...

Come imprese e governo possono evitare di trasformare il green pass in una puntata di Squid game Il Foglio Come imprese e governo possono evitare di trasformare il green pass in una puntata di Squid game Il virus si combatte con il vaccino, il green pass aiuta ad avere più vaccinati, avere più vaccinati aiuta a tornare alla normalità ma senza una flessibilità creativa da parte delle imprese l’azzardo ...

