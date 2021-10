Advertising

BariLive : Arrestato il secondo detenuto evaso dal carcere di Trani - corrmezzogiorno : #Bari Arrestato il secondo detenuto evaso da Trani - Telebari : Evasione dal carcere di Trani, preso anche il secondo detenuto: arrestato dalla Mobile di Bari - #Bari #Notizie -… - MediasetTgcom24 : Bari, arrestato detenuto evaso dal carcere di Trani due mesi fa #bari - TeleAppula : Con pistola carica in barberia Bari, arrestato 40enne -

Ultime Notizie dalla rete : Bari arrestato

commentain provincia di, dopo quasi due mesi di latitanza, Daniele Arciuli, 22 anni, evaso dal carcere di Trani il 26 agosto. Arciuli è stato bloccato dalla Squadra mobile die ora è di ...C., che è stato condotto presso l'istituto di Pena per Minori di, mentre M. P. era già statoe condotto presso la casa circondariale di Potenza dagli uomini delle Mobili di Rieti e di ...E’ stato arrestato in provincia di Bari, dopo quasi due mesi di latitanza, Daniele Arciuli, di 22 anni, evaso dal carcere di Trani il 26 agosto scorso. Arciuli è stato bloccato dalla Squadra mobile di ...È stato arrestato in provincia di Bari, dopo quasi due mesi di latitanza, Daniele Arciuli, di 22 anni, evaso dal carcere di Trani il 26 agosto scorso. Arciuli è stato bloccato dalla Squadra mobile di ...