Antonio Ricci punge Pier Silvio Berlusconi: «Sostanziale differenza tra quello che teorizza e quello che manda in onda»

Antonio Ricci, Pier Silvio Berlusconi "C'è una differenza Sostanziale tra ciò che teorizza e quello che manda in onda". Striscia la frecciata. Antonio Ricci non si trattiene nemmeno su Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato dell'azienda per cui lavora. In un'intervista rilasciata al settimanale di Tpi, il patron del tg satirico di Canale5 ha dedicato affermazioni pungenti persino al top manager dell'emittente di Cologno Monzese. "Siamo su posizioni completamente opposte con Pier Silvio Berlusconi c'è una ..."

