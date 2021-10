ANTONIO RICCI: PIER SILVIO VUOLE UNA TV MODELLO TOFFANIN, POI GUARDI LO SCHERMO E TROVI… (Di giovedì 14 ottobre 2021) ANTONIO RICCI, padre di Striscia la Notizia, si racconta in un’intervista nel nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale – Tpi , in edicola da venerdì 15 ottobre. Ecco l’anteprima con alcuni dei passaggi salienti delle sue dichiarazioni tra televisione e politica. “PIER SILVIO VUOLE una tv non caciarona, MODELLO TOFFANIN, poi GUARDI e…” “Siamo su posizioni completamente opposte con PIER SILVIO Berlusconi c’è una differenza sostanziale tra ciò che teorizza e quello che manda in onda. Quando ci parli assieme dice che VUOLE una televisione non caciarona, diciamo un po’ MODELLO TOFFANIN. Poi GUARDI lo SCHERMO e trovi ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 14 ottobre 2021), padre di Striscia la Notizia, si racconta in un’intervista nel nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale – Tpi , in edicola da venerdì 15 ottobre. Ecco l’anteprima con alcuni dei passaggi salienti delle sue dichiarazioni tra televisione e politica. “una tv non caciarona,, poie…” “Siamo su posizioni completamente opposte conBerlusconi c’è una differenza sostanziale tra ciò che teorizza e quello che manda in onda. Quando ci parli assieme dice cheuna televisione non caciarona, diciamo un po’. Poiloe trovi ...

sonoViolet : RT @juliet_hall: L'imbarazzo che provo per #Striscialanotizia , Vanessa Incontrada e tutto il linguaggio televisivo di Antonio Ricci perfet… - bubinoblog : ANTONIO RICCI: PIER SILVIO VUOLE UNA TV MODELLO TOFFANIN, POI GUARDI LO SCHERMO E TROVI... - SallysTweet : RT @juliet_hall: L'imbarazzo che provo per #Striscialanotizia , Vanessa Incontrada e tutto il linguaggio televisivo di Antonio Ricci perfet… - _DAGOSPIA_ : ANTONIO RICCI SCATENATO A TPI SUL CASO MORISI: ‘LA LEGA CE L’HA DURO: SÌ, MA COME E PER FARNE CHE?… - arimar66 : RT @niccolab: Se a Mediaset ci fosse un managment coraggioso, avrebbe indicato ad antonio ricci il cancello di uscita dalla sede di Cologno… -