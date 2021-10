“Amici 21” anticipazioni 17 ottobre | due eliminati | Flaza resta sospesa

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Domenica 17torna un nuovo appuntamento condi Maria De Filippi. Nel corso della settimana c’è stata un’inaspettata eliminazione. Inder, infatti, è stato eliminato dalla sua professoressa Anna Pettinelli dopo i ripetuti richiami ricevuti per il suo comportamento. Il pubblico pensava che Lorella Cuccarini avrebbe richiamato il ragazzo per dargli una seconda chance, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, c'è stata la registrazione del quinto speciale diche andrà in onda domenica 17 ottobre alle 14.45 su Canale 5 . Ecco lesvelate dal VicolodelleNews: Ospiti della puntata. Ermal Meta e The Kolors . Durante la registrazione del ...Così inizia la puntata di2021 . Maria De Filippi si congratula con i ballerini per il loro comportamento ineccepibile all'interno della scuola ma si lamenta con i cantanti che, invece, sono ...Amici 2021, anticipazioni domenica: due nuovi eliminati, l'esito delle sfide di Elisabetta e Matt, la verità su Flaza eliminata o ...Anticipazioni puntata Amici 21, registrazione del 13 ottobre. Flaza, che invece aveva minacciato di abbandonare il programma, è ancora nella scuola. Al primo posto Alex (voto 7.5), all’ultimo posto To ...