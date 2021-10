Alitalia, stasera l'ultimo volo dopo 74 anni. La hostess: 'Grazie per aver volato con noi'. Applausi dei passeggeri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi è un giorno storico per Alitalia , che questa sera vedrà volare il suo ultimo velivolo dopo 74 anni di storia. Questa mattina la hostess del volo Roma - Cagliari, prima di avviare le operazioni ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi è un giorno storico per, che questa sera vedrà volare il suoveli74di storia. Questa mattina ladelRoma - Cagliari, prima di avviare le operazioni ...

FuffaForte : RT @ComVentotene: Stasera si chiude una pagina di storia aziendale italiana. Finalmente, dopo anni di sprechi, errori in investimenti e di… - wallstreetita : Il 15 ottobre calerà il sipario sulla vecchia compagnia che lascerà il campo alla nuova Ita. L'amarezza dei lavorat… - leggoit : #alitalia, stasera l'ultimo volo dopo 74 anni. La hostess: «Grazie per aver volato con noi». Applausi dei passeggeri - radioromait : Alitalia, stasera l’ultimo volo: finisce un’era durata 75 anni - geekeconomist : RT @ComVentotene: Stasera si chiude una pagina di storia aziendale italiana. Finalmente, dopo anni di sprechi, errori in investimenti e di… -