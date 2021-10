AgCom apre istruttoria su Radio Radio per “frasi su ebrei e nazifascismo”. La comunità ebraica: “Bene, ora sanzioni reali” (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha “aperto una istruttoria a carico dell’emittente Radiofonica romana Radio Radio riguardo ad alcune affermazioni concernenti gli ebrei e il nazifascismo pronunciate nel corso di alcune trasmissioni”. Lo annuncia la stessa AgCom in una nota, spiegando di aver “attivato, inoltre, Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) del Lazio, per presunte violazioni della par condicio in periodo elettorale segnalate da più parti, a carico della stessa emittente Radiofonica”. La comunità ebraica di Roma esprime “soddisfazione” e chiede, al tempo stesso, che “vengano prese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni () ha “aperto unaa carico dell’emittentefonica romanariguardo ad alcune affermazioni concernenti glie ilpronunciate nel corso di alcune trasmissioni”. Lo annuncia la stessain una nota, spiegando di aver “attivato, inoltre, Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) del Lazio, per presunte violazioni della par condicio in periodo elettorale segnalate da più parti, a carico della stessa emittentefonica”. Ladi Roma esprime “soddisfazione” e chiede, al tempo stesso, che “vengano prese ...

