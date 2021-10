A Cagliari tamponi gratis per tutti. Il sindaco Truzzu: «Un servizio contro l’esclusione sociale» (Di giovedì 14 ottobre 2021) tamponi gratis per tutti, indipendentemente dal motivo per cui non abbiano fatto il vaccino. A offrirli è il Comune di Cagliari, in collaborazione con Croce Rossa, Ats e Ferrovie. L’obiettivo, ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu, è rendere «un servizio completamente gratuito e l’opportunità a tutti coloro che per motivi di salute o per scelta non fanno il vaccino, di ottenere il Green pass ormai richiesto per lavoro e moltissime altre attività». A Cagliari tamponi gratis senza discriminazioni I test potranno essere effettuati presso il Punto tamponi per il Coronavirus nella Stazione delle Ferrovie dello Stato di piazza Matteotti, appositamente riaperto. La riapertura, ha chiarito ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021)per, indipendentemente dal motivo per cui non abbiano fatto il vaccino. A offrirli è il Comune di, in collaborazione con Croce Rossa, Ats e Ferrovie. L’obiettivo, ha spiegato ilPaolo, è rendere «uncompletamente gratuito e l’opportunità acoloro che per motivi di salute o per scelta non fanno il vaccino, di ottenere il Green pass ormai richiesto per lavoro e moltissime altre attività». Asenza discriminazioni I test potranno essere effettuati presso il Puntoper il Coronavirus nella Stazione delle Ferrovie dello Stato di piazza Matteotti, appositamente riaperto. La riapertura, ha chiarito ...

