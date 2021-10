Uccisa a coltellate dal marito la campionessa del mondo di atletica

Leggi su ck12

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)la, deldida suo, è stata per due volte ladelconquistando le medaglie d’oro.ladelKeniana dal suo fidanzato a(Getty Images)Lei era Agnes Tirop, riconosciuta come il gioiello della nazionale d’Keniana, è stata trovata morta nella sua abitazione in Kenya. La nazionale d’ha confermato la notizia scioccante della morte di Agnes Tirop, l’atleta 25enne è stata accoltellata da suo. Secondo alcuni report, la polizia sta continuando ad investigare circa la vicenda e come è stato effettuato l’efferato omicidio, ...