Sconfiggere il Covid è impossibile, ma stiamo riuscendo a renderlo (quasi) innocuo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È fatta. Ha vinto il coronavirus. A quasi 2 anni dallo scoppio dell’epidemia di Covid, ci sono sempre meno dubbi sull’impossibilità di debellare il virus – o le sue varianti – né nel futuro prossimo, né in quello remoto. Questa la tesi di Dave Lawler nel suo ultimo articolo per Axios, in cui elenca i casi più vittoriosi di gestione della pandemia su scala globale degli ultimi 18 mesi. Lo fa attraverso le parole di Jeremy Farrar, medico inglese, autorità di malattie infettive e direttore di Wellcome Trust, ente di beneficienza con sede a Londra con i maggiori stanziamenti al mondo dopo la Bill & Melinda Gates Foundation. Basta guardare il numero di casi ancora decisamente alto, anche in territori dove la campagna vaccinale è più che progredita o dove si era scelto di provare a eradicare la malattia, vedi Nuova Zelanda o Australia, che adesso invece ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È fatta. Ha vinto il coronavirus. A2 anni dallo scoppio dell’epidemia di, ci sono sempre meno dubbi sull’impossibilità di debellare il virus – o le sue varianti – né nel futuro prossimo, né in quello remoto. Questa la tesi di Dave Lawler nel suo ultimo articolo per Axios, in cui elenca i casi più vittoriosi di gestione della pandemia su scala globale degli ultimi 18 mesi. Lo fa attraverso le parole di Jeremy Farrar, medico inglese, autorità di malattie infettive e direttore di Wellcome Trust, ente di beneficienza con sede a Londra con i maggiori stanziamenti al mondo dopo la Bill & Melinda Gates Foundation. Basta guardare il numero di casi ancora decisamente alto, anche in territori dove la campagna vaccinale è più che progredita o dove si era scelto di provare a eradicare la malattia, vedi Nuova Zelanda o Australia, che adesso invece ...

