Rosalinda Cannavò fa delle rivelazioni su Dayane: “È stata manipolata” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dayane Mello è stata molestata all’interno del reality brasiliano La Fazenda, eppure i suoi familiari – invece di far di tutto per farla uscire – incitano i fan a votarla per farla rimanere in gioco. I suoi amici e il suo staff italiano non riescono a comunicare con lei, facendo sembrare quello di Dayane un vero sequestro. Di questo si è occupato ieri sera Gabriele Parpiglia nel suo programma ‘Il Bianco e il Nero‘. Ospite della puntata di ieri sera, Rosalinda Cannavò si è detta molto preoccupata per l’amica. “Aveva tanti lavori in Italia, non aveva bisogno di fare quel reality. manipolata a questo punto possiamo dire. Spero che lei una volta finito il reality veda quello che è successo, magari senza farsi condizionare. Oso anche dire manipolare a questo punto. Perché ... Leggi su biccy (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Mello èmoleall’interno del reality brasiliano La Fazenda, eppure i suoi familiari – invece di far di tutto per farla uscire – incitano i fan a votarla per farla rimanere in gioco. I suoi amici e il suo staff italiano non riescono a comunicare con lei, facendo sembrare quello diun vero sequestro. Di questo si è occupato ieri sera Gabriele Parpiglia nel suo programma ‘Il Bianco e il Nero‘. Ospite della puntata di ieri sera,si è detta molto preoccupata per l’amica. “Aveva tanti lavori in Italia, non aveva bisogno di fare quel reality.a questo punto possiamo dire. Spero che lei una volta finito il reality veda quello che è successo, magari senza farsi condizionare. Oso anche dire manipolare a questo punto. Perché ...

