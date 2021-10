Roma, ansia per Abraham: problema alla caviglia. La situazione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tammy Abraham potrebbe non esserci. Problemi per la Roma in vista della gara di domenica sera contro la Juventus a Torino. Un grosso guaio per José Mourinho che rischia di affrontare il suo primo match contro i bianconeri dal suo ritorno in Italia senza il suo centravanti titolare. Ieri sera infatti Tammy Abraham ha lasciato il campo del match tra Inghilterra e Ungheria con un problema alla caviglia. Entrato al 76? al posto di Kane, l’ex Chelsea all’88’ ha tentato un colpo di testa in torsione su un cross di Shaw, dopodiché si è rialzato e si è lasciato andare ad una smorfia di dolore. Luca Toni ex centravanti della nostra Serie A, con un trascorso anche alla Roma (con Ranieri nel 2010 sfiorò lo scudetto), intervistato dal Corriere della Sera ha detto ... Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tammypotrebbe non esserci. Problemi per lain vista della gara di domenica sera contro la Juventus a Torino. Un grosso guaio per José Mourinho che rischia di affrontare il suo primo match contro i bianconeri dal suo ritorno in Italia senza il suo centravanti titolare. Ieri sera infatti Tammyha lasciato il campo del match tra Inghilterra e Ungheria con un. Entrato al 76? al posto di Kane, l’ex Chelsea all’88’ ha tentato un colpo di testa in torsione su un cross di Shaw, dopodiché si è rialzato e si è lasciato andare ad una smorfia di dolore. Luca Toni ex centravanti della nostra Serie A, con un trascorso anche(con Ranieri nel 2010 sfiorò lo scudetto), intervistato dal Corriere della Sera ha detto ...

