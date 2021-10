Presunti insulti razzisti ad un giocatore: la federazione svedese non ci sta! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella giornata di ieri si è giocata la partita Italia-Svezia valida per le qualificazioni ai prossimi europei Under 21. Durante la gara un giocatore svedese sarebbe stato oggetto di alcuni insulti razzisti subiti da parte di un giocatore italiano. Elanga, razzismo, Svezia Le parole del c.t. Della Svezia “Nessuno dovrebbe essere esposto al razzismo, è completamente inaccettabile”. Queste le parole del c.t. svedese riportate dalla BBC. La federazione svedese ha presentato una relazione orale all’arbitro dopo il termine della gara finita in parità. LEGGI ANCHE: Qualificazioni Mondiali, i risultati del pomeriggio: Attenzione alla Svezia! LEGGI ANCHE: “Serve tolleranza zero col razzismo”: la presa di posizione del Presidente L'articolo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella giornata di ieri si è giocata la partita Italia-Svezia valida per le qualificazioni ai prossimi europei Under 21. Durante la gara unsarebbe stato oggetto di alcunisubiti da parte di unitaliano. Elanga, razzismo, Svezia Le parole del c.t. Della Svezia “Nessuno dovrebbe essere esposto al razzismo, è completamente inaccettabile”. Queste le parole del c.t.riportate dalla BBC. Laha presentato una relazione orale all’arbitro dopo il termine della gara finita in parità. LEGGI ANCHE: Qualificazioni Mondiali, i risultati del pomeriggio: Attenzione alla Svezia! LEGGI ANCHE: “Serve tolleranza zero col razzismo”: la presa di posizione del Presidente L'articolo ...

