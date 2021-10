Nube nera nel cielo di Airola, fiamme in una fabbrica di plastica per auto (VIDEO) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn) – Grande incendio in atto in una azienda per la lavorazione plastica presso il nucleo industriale di Airola. Sul posto squadre di Caserta, Bonea e Benevento, con autobotti e autoscala. La vastità dell’incendio lascia presupporre un duro lavoro per spegnere l’incendio in atto. In aggiornamento VIDEO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Grande incendio in atto in una azienda per la lavorazionepresso il nucleo industriale di. Sul posto squadre di Caserta, Bonea e Benevento, conbotti escala. La vastità dell’incendio lascia presupporre un duro lavoro per spegnere l’incendio in atto. In aggiornamentoL'articolo proviene da Anteprima24.it.

