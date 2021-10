Netflix | Squid Game | la vera spiegazione

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come mai, la serie coreana targata, sta facendo impazzire (in positivo) milioni di telespettatori in tutto il mondo? Sembra che si tratti di una semplice serie horror ma, in realtà, dietro c’è molto di più!è una serie tv uscita suqualche settimana fa che in poco tempo ha conquistato un successo mondiale, diventando una delle più viste di tutti i tempi. La storia parla di un gruppo di persone poverissime che, per tentare di guadagnare il premio in palio, si cimentano in una sfida macabra e pericolosa, che in caso di sconfitta gli costerà la vita. Ma come mai questo prodotto, la cui trama distopica potrebbe essere paragonata a molti altri film o serie, ha ottenuto un inarrestabile successo? Il motivo sarebbe da attribuire al fatto che nella ...