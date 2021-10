Mondiali apnea | l’Italia conquista tre medaglie | Zecchini è oro e argento

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Kas – Nella quarta e ultima giornata di gare del Mondiale diOutdoor di Ka? (Turchia),altre duee lo fa con Alessiae Davide Carrera nell’assetto costante con pinne. La pluricampionessa romana si è aggiudicata l’con la profondità di – 98,00 m, dietro alla slovena Alenka Artnik, oro con – 103,00 m, e davanti al duo formato dall’ucraina Nataliia Zharkova e dalla francese Marianne Gillespie, terze a pari merito con – 97,00 m. Davide Carrera ha, invece, conseguito il bronzo, in coabitazione con il tunisino Walid Boudhiaf, entrambi autori di – 103,00 m. Sul gradino più alto del podio si sono accomodati i francesi Abdelatif Alouach e Arnaud Jeraud, primi ex aequo con – 116,00 m. In campo femminile, da segnalare l’ottimo quinto posto ...

Advertising

LucaNameiswolf : @MaxLap7 @StefanoPutinati Ci stiamo allenando per i campionati mondiali di apnea. - FraZiaChicca : Anche questa - AngelisRosa : L’Italia vince anche i Mondiali di Apnea, impresa di Alessia Zecchini: “É meraviglioso” - Dadan18340073 : RT @FonteUfficiale: Impresa di Alessia Zecchini: “É meraviglioso” - MazzottaLuana : RT @FonteUfficiale: Impresa di Alessia Zecchini: “É meraviglioso” -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali apnea

L'Italia non si ferma e vince anche idi! Grazie Alessia Zecchini per averci dato anche questo orgoglio. A Ka (Turchia), in occasione della terza giornata di gare del Mondiale diOutdoor, l'atleta si è laureata ...L'Italia vince idicon Alessia Zecchini, azzurri "cannibali" nel 2021: in Turchia la vincitrice fa segnare meno 69 in assetto costante Argomenti trattati L'Italia 'cannibale' vince anche idi ...Davide Carrara sale sul terzo gradino nell’assetto costante con pinne: “Un po’ deluso, ma alla fine è stato podio” ...Termina con il quinto posto, la partecipazione di Chiara Obino ai campionati mondiali Cmas di apnea outdoor, quest’anno assegnati alla località di Kas, in Turchia. Il risultato. Per la cagliaritana, u ...