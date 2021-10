Mette un cobra nel letto della moglie per ucciderla: condannato all'ergastolo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel distretto di Kollam, in India, un giovane ha pensato di affidarsi alla natura per liberarsi dalla moglie, appena 25enne. Dopo aver tentato di ucciderla una prima volta, il 28enne impiegato di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel distretto di Kollam, in India, un giovane ha pensato di affidarsi alla natura per liberarsi dalla, appena 25enne. Dopo aver tentato diuna prima volta, il 28enne impiegato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mette cobra Mette un cobra nel letto della moglie per ucciderla: condannato all'ergastolo A incastrarlo sono state prima varie telefonate scambiate con venditori clandestini di rettili, e poi la cronologia piena di video sui morsi dei cobra, visti probabilmente per perfezionare la tecnica.

Uccide la moglie mettendo un cobra nel letto: voleva la ricca eredità della donna Secondo gli inquirenti, per perfezionare il suo piano, l'omicida aveva anche cercato ripetutamente sul cellulare video sui morsi dei cobra. A quel punto l'uomo ha acquistato un cobra e l'ha nuovamente ...

