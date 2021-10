Longevity Run | a Caracalla sport e prevenzione

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) ... Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; on - line con carta di credito sul sito www.policlinicogemelli.it . Altre info qui

Italpress : Torna a Roma la "Longevity Run", la corsa della salute -

Italpress

Corsa di 5 km e poi vaccinazione contro influenza, anti - covid e prevenzione con i medici del Gemelli: l'evento di Caracalla del 23 e 24 ottobre Ecco la. Il 23 e 24 ottobre alle Terme di Caracalla , previsti due giorni di sport e prevenzione con check - up gratuiti offerti dagli specialisti del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.E' lache si terrà a Roma sabato 23 e domenica 24 ottobre presso lo stadio "Nando Martellini" delle Terme di Caracalla, due giornate dedicate a prevenzione, salute e sport, fattori ...ROMA (ITALPRESS) - Un'iniziativa di sport, prevenzione e salute, con check-up gratuiti a cura degli esperti della Fondazione Policlinico Universitario Agos ...Accordo con il Policlinico Gemelli per studiare le conseguenze del Covid 19 e per tutelare la salute dei partecipanti ...