LIVE Juventus-Chelsea 1-2 | Champions League calcio donne in DIRETTA | Cuthbert e Harder sbancano lo Stadium Applausi per le bianconere

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.56: E’ stata una festa delfemminile, che una volta di più ha mostrato tutte le sue potenzialità: 20 mila persone allo, un bello spettacolo sportivo, tante campionesse in campo e una squadra italiana che tiene testa ad una delle migliori formazioni d’Europa. Il segnale di crescita del movimento italiano è ben visibile 22.55: E’ stata una bellaquella che ha impegnato fino all’ultimo secondo le vice-campionesse d’Europa del. Buona prova delleche recriminano per qualche ingenuità difensiva ma possono uscire a testa alta dal campo 95? E’ FINITA! Ilespugna locon il risultato di 2-1. Reti di ...

... il punteggio diventa: 0 a 1 1' Parte con l'incontro tra Juventus e Chelsea FC Women! Nuovo appuntamento con i LIVE di Calciomagazine, in campo Juventus e Chelsea FC Women: . A disposizione: ... 90'+4' - FINISCE QUI. Il Chelsea sbanca l'Allianz Stadium e vola a quattro punti. La Juve resta ferma a quota tre, nell'ambito del Gruppo A. 90'+3' - Berger guadagna tempo ... All'Allianz Stadium è la sera della Juventus Women: le bianconere campionesse d'Italia ospitano il Chelsea per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League ...