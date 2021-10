Il centrodestra al tempio di Adriano con Michetti. "Una campagna elettorale indegna" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giorgia Meloni non ci gira troppo intorno: “È stata una campagna elettorale indegna. Se fossimo così mostruosi ci sarebbe bisogno di usare questi mezzi? Noi abbiamo tirato fuori di quando Gualtieri chiedeva la grazia a Lula per Battisti?”. Il centrodestra è schierato intorno a Enrico Michetti, il candidato gaffeur che ogni giorno ne combina una. Meloni apre le danze. Propone un patto per Roma a nome del centrodestra unito e lancia cinque punti per la capitale. Nel tempio di Adriano aleggiano le polemiche di queste ultime settimane, i fantasmi neri che inseguono Fratelli d’Italia. Matteo Salvini c’è, sembra un po’ giù di corda. Lorenzo Cesa tira fuori i partigiani cattolici: “Ma come si permettono di definire Michetti un fascista? Questa ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giorgia Meloni non ci gira troppo intorno: “È stata una. Se fossimo così mostruosi ci sarebbe bisogno di usare questi mezzi? Noi abbiamo tirato fuori di quando Gualtieri chiedeva la grazia a Lula per Battisti?”. Ilè schierato intorno a Enrico, il candidato gaffeur che ogni giorno ne combina una. Meloni apre le danze. Propone un patto per Roma a nome delunito e lancia cinque punti per la capitale. Neldialeggiano le polemiche di queste ultime settimane, i fantasmi neri che inseguono Fratelli d’Italia. Matteo Salvini c’è, sembra un po’ giù di corda. Lorenzo Cesa tira fuori i partigiani cattolici: “Ma come si permettono di definireun fascista? Questa ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: In diretta dal Tempio di Adriano, conferenza stampa per Michetti sindaco di Roma Capitale con Matteo Salvini e i leader… - AnnaP1953 : RT @LegaSalvini: In diretta dal Tempio di Adriano, conferenza stampa per Michetti sindaco di Roma Capitale con Matteo Salvini e i leader de… - ilo_ak : RT @Noiconsalvini: In diretta dal Tempio di Adriano, conferenza stampa per Michetti sindaco di Roma Capitale con Matteo Salvini e i leader… - Noiconsalvini : In diretta dal Tempio di Adriano, conferenza stampa per Michetti sindaco di Roma Capitale con Matteo Salvini e i le… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: In diretta dal Tempio di Adriano, conferenza stampa per Michetti sindaco di Roma Capitale con Matteo Salvini e i leader de… -