Gf Vip 6, è scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge per colpa di un bicchiere: “Poteva sfregiarmi!” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Litigio al Gf Vip 6 tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Questa volta il tutto è stato scatenato da un bicchiere. Il Grande Fratello ha messo alla prova i concorrenti: al suono di una sirena i vipponi prescelti devono correre in giardino e schiacciare un pulsante entro 30 secondi, se non riescono a farlo in tempo avranno un budget per la spesa esiguo. È stato il turno di Davide Silvestri e Soleil. I due, come hanno sentito il loro nome, sono scattati. In particolare, l’influencer italo americana stava mangiando un gelato e per fare subito ha sbattuto il bicchiere sul tavolo ed ha pensato alla prova. Raffaella ha iniziato a gridare contro Soleil e a dirle che Poteva farle del male: Poteva sfregiarmi, ho ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Litigio al Gf Vip 6 tra. Questa volta il tutto è stato scatenato da un. Il Grande Fratello ha messo alla prova i concorrenti: al suono di una sirena i vipponi prescelti devono correre in giardino e schiacciare un pulsante entro 30 secondi, se non riescono a farlo in tempo avranno un budget per la spesa esiguo. È stato il turno di Davide Silvestri e. I due, come hanno sentito il loro nome, sono scattati. In particolare, l’influencer italo americana stava mangiando un gelato e per fare subito ha sbattuto ilsul tavolo ed ha pensato alla prova.ha iniziato a gridare controe a dirle chefarle del male:sfregiarmi, ho ...

